SARONNO – La nuova stagione teatrale del Giuditta Pasta, “Riflessioni”, non rinuncia a portare in scena i grandi classici del teatro, rivisitati in una chiave moderna e attuale, che coinvolgerà il pubblico di ogni età.

La sezione di prosa si apre giovedì 30 ottobre con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard (30 ottobre), una tragicommedia con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, tra Shakespeare e commedia dell’arte. Segue il 13 novembre “Ciarlatani” di Pablo Remón (13 novembre), con Silvio Orlando, satira brillante sul mondo dello spettacolo.

A dicembre va in scena “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo (11 dicembre) in una suggestiva versione con pupazzi, mentre a gennaio torna Molière con “Il malato immaginario” (24 gennaio) diretto da Andrea Chiodi e interpretato da Tindaro Granata e Lucia Lavia. Il 27 gennaio “Destinatario sconosciuto” di Kressmann Taylor (27 gennaio) racconta con intensità l’amicizia tradita ai tempi del nazismo. Il 5 febbraio spazio ad “Amadeus” di Peter Shaffer (5 febbraio) con Ferdinando Bruni, seguito il 25 febbraio da “Il misantropo” di Molière (25 febbraio) con Fausto Cabra. A marzo tocca a “La Storia” (5 marzo), ispirato al romanzo di Elsa Morante, mentre a fine mese arriva “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tennessee Williams (26 marzo) con Laura Marinoni.

Chiude la stagione, il 23 aprile, “Furore” (23 aprile) con Massimo Popolizio dal romanzo di John Steinbeck. Una rassegna che mescola grandi nomi della scena nazionale a proposte artistiche di grande valore culturale.

“Riflessioni” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi come un invito alla consapevolezza, un percorso tra memoria, identità e nuove prospettive. “Vogliamo che il teatro continui ad essere un luogo vivo, che non solo intrattiene, ma accompagna, fa crescere, interroga” ha dichiarato Chiodi, annunciando un cartellone che spazia dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea, passando per danza, musica e teatro per le famiglie. Una proposta culturale che si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, e che vuole parlare anche alle nuove generazioni con linguaggi diversi e inclusivi.

