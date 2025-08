Comasco

TURATE – Un bottino di pochi soldi, ma questo non ha fermato i ladri alle casette dell’acqua. Non sono note le identità dei ladri, che sono spariti senza lasciare testimoni, ma i danni da loro causati sono ben visibili: l’impianto di distribuzione dell’acqua è stato completamente scardinato, permettendo così ai malviventi di prelevare le monetine.

I fatti si sono svolti nella scorsa settimana: per qualche spicciolo la casetta dell’acqua ha subito danni considerevoli, motivo per cui la casetta dell’acqua rimarrà fuori servizio per qualche giorno. Tuttavia i lavori di riparazione saranno svolti il prima possibile, così che i cittadini turatesi possano riprendere a usare la casetta.

