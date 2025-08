Cronaca

UBOLDO – Partono oggi, lunedì 4 agosto, i lavori di asfaltatura del primo lotto di via IV Novembre, un intervento tanto atteso dai residenti per migliorare la qualità della vita e ridurre l’inquinamento acustico in una delle arterie più trafficate del paese.

Il cantiere, salvo maltempo, si svilupperà per circa dieci giorni lavorativi e sarà attivo esclusivamente in orario notturno, dalle 22 alle 6. Una scelta dettata dall’elevato volume di traffico che caratterizza la via – ex Statale 527 Bustese – e dalle direttive regionali che vietano i cantieri all’aperto nelle ore più calde della giornata, tra le 12.30 e le 16.

Tre i tratti interessati dal primo lotto: il segmento tra via Maddalena e piazzale Fratelli Oliva, in prossimità dell’asilo nido Aquilone; il tratto tra i semafori di via Tognoni/via Risorgimento e via Raffaello Sanzio/via dell’Acqua; e infine la rotatoria all’incrocio tra via Enrico Fermi e via Galileo Galilei, fino alla Farmacia Moderna.

I lavori rientrano tra gli interventi previsti dal decreto legislativo 194/2005, che impone agli enti locali l’adozione di misure per la riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree a maggiore esposizione.

L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che i tratti non inclusi in questo primo lotto verranno riasfaltati nel corso del prossimo anno. “Ci scusiamo per i possibili disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione”, si legge nella nota diffusa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09