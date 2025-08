Politica

SARONNO – “Insieme per Crescere si può risparmiare il comunicato da maestrina da penna rossa pieno di luoghi comuni contro i leghisti accusandoci di superficialità e di scarsa equità. Prendo atto degli isterici attacchi personali, che servono solo per evitare di affrontare un dibattito serio e di entrare nel merito della problematica, sintomo del fatto che manca la disponibilità ad un dialogo costruttivo e non si vuole discutere in modo corretto. Apro una discussione per fare chiarezza ai cittadini”.

Inizia così la nota del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi che replica ad un comunicato di Insieme per crescere e affronta il tema dell’emergenza abitativa.

“Quando amministrava la Lega eravamo riusciti a dare a tutti i saronnesi un alloggio. Chi non faceva parte dell’ambito sociale territoriale, che comprende anche gli altri Comuni del saronnese, era stato inviato presso il Comune di provenienza, in modo che potesse trovare una sistemazione.

La Lega non guardava al colore della pelle o alla religione o al partito politico che ha votato alle ultime elezioni.

Non bisogna confondere il punteggio per l’alloggio popolare gestito da Aler con fondi regionali, rispetto a situazioni di emergenza, per le quali sono a disposizione altre tipologie di alloggi gestiti con fondi soprattutto comunali.

Occupiamoci degli alloggi di emergenza a disposizione del Comune. Questi alloggi servono per evitare di far finire in strada chi viene sfrattato o le madri con figli in difficoltà abitative.

Visto che non credo siano questi i casi emergenziali, ci chiediamo a quale altra emergenza debbano far fronti i nuovi letti di emergenza. Non è per alimentare le paure, ma bisogna dire le cose chiaramente.

Il fatto che in 4 anni e mezzo di assessorato Pagani, ora sindaco, pur con tutti i soldi del Pnrr piovuti nelle casse comunali, non si sia ancora risolto il problema delle persone in emergenza abitativa e dei senza fissa dimora è un dato oggettivo che stupisce e che dimostra incapacità organizzativa ed il fallimento dei servizi sociali comunali nel garantire un alloggio per tutti. I servizi sociali dovrebbero essere quella rete di protezione per i cittadini saronnesi che si trovano in difficoltà e dovrebbero servire per migliorare le condizioni di chi abita nella nostra comunità locale.

Stupisce come la città sia ancora in emergenza abitativa, come sostiene Insieme per Crescere, tanto da dover aumentare addirittura i posti letto per non ben precisate emergenze tramite un servizio offerto addirittura da privati.

Come sono stati usati i soldi fino ad ora per risolvere le emergenze abitative? Perchè non sono stati creati nuovi alloggi di emergenza, visto che se ne avvertiva la necessità? Possibile che dopo 4 anni e mezzo di amministrazione di centro sinistra la città sia ancora in emergenza? Possibile che con tutti i soldi piovuti dal Pnrr si debba chiedere aiuto al privato? Infine spero che non si vogliano risolvere le situazioni di emergenza abitativa mettendo i nostri concittadini e le nostre concittadine a dormire in giacigli di fortuna facendo passare questa soluzione come qualcosa di equo e di corretto.

Ci chiediamo inoltre cosa ne è stato degli alloggi in co-housing previsti dalla Lega nella nuova Palazzina X2. Sono passati quasi 5 anni e non si è visto che un timido accenno. Questi alloggi in co-housing sarebbero dovuti servire anche per i padri separati, che condividendo un alloggio, avrebbero potuto avere un posto per accogliere i propri figli. Airoldi era contrario per partito preso e lo ha sempre detto. Pagani come intende comportarsi? Si vogliono trovare soluzioni alle persone in difficoltà temporanea che possono evitare di finire completamente sulle spalle del sociale? Si vogliono aiutare le persone in difficoltà temporanea ad evitare di far perdere loro anche il lavoro e di finire completamente sulle spalle del sociale?

Il contenimento della spesa sociale è necessario per vivere tutti meglio.

E’ necessario aiutare chi ha realmente bisogno, e risolvere davvero alla radice le problematiche sociali, evitando di dover ricorrere ad un assistenzialismo perpetuo senza prospettive di miglioramento. Non si nasconde la preoccupazione per il fatto che il Comune ha aumentato la spesa sociale assistenziale senza però trovare soluzioni reali al malessere di una fetta importante della cittadinanza. Non si sono create le condizioni per aumentare il numero dei posti di lavoro a Saronno e non si sono create le condizioni per un miglioramento della qualità di vita.

Visto che si parla di emergenza abitativa, riproponiamo la necessità di dare alloggi alle giovani coppie che lavorano e che oggi si devono trasferire nei Comuni vicini. Se non si risolve questa problematica Saronno continuerà a perdere persone che lavorano e continuerà ad acquisire solamente persone assistite a vario titolo dai servizi sociali.

Ci chiediamo che cosa intenda fare la presente amministrazione per promuovere il convenzionato saronnese.

La Lega aveva creato una convenzione standard, in modo che una parte degli alloggi venga tenuta in via preferenziale per i saronnesi, per chi lavora a Saronno e per chi ha vissuto a Saronno per almeno 10 anni e vuole tornare.

Lo strumento del convenzionato andrebbe ampliato in quanto attualmente prevede solamente la soluzione per l’acquisto dell’alloggio.

Si deve ampliare l’offerta di convenzionato anche per gli affitti a riscatto, in modo di accontentare le giovani coppie che possono pagare un affitto, ma non possono ancora comperare una casa.

L’emergenza abitativa non è stata risolta dalla passata amministrazione Airoldi e dall’ex assessore al sociale Pagani, ora sindaco. Ci sono delle soluzioni per rispondere davvero alle esigenze abitative senza attrarre nuovi disperati in città. La Lega chiede un cambio di rotta alla sindaco Pagani e di ragionare in modo condiviso e concreto sui problemi, senza attacchi isterici come quelli di Insieme per Crescere. Bene che il nuovo assessore abbia sentito associazioni e privati, ma il primo confronto deve essere fatto in Consiglio Comunale.

