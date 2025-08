CERIANO LAGHETTO“Com’è possibile che nel 2025 le famiglie debbano ancora pagare di tasca propria per garantire la sorveglianza dei propri figli durante la mensa scolastica, in orario scolastico?”. A sollevare la questione sono i genitori degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo “C. Battisti” di Ceriano Laghetto e Cogliate che, con una lettera indirizzata alle istituzioni e diffusa pubblicamente.

La lettera spiga come al centro della protesta ci sia “la richiesta alle famiglie – anche con figli con disabilità – di versare un contributo economico per la presenza di un educatore durante il pranzo. Una spesa che, secondo quanto riportato, varia dai 230 ai 360 euro a seconda del numero dei rientri scolastici pomeridiani. “Non parliamo di un’attività extracurricolare, non è un doposcuola, non è un servizio aggiuntivo: è la mensa, parte integrante della giornata scolastica”, sottolineano.

Secondo quanto spiegato dai genitori, il Comune di Ceriano Laghetto e la dirigente scolastica hanno espresso disponibilità e comprensione durante un recente incontro, ma “entrambi, di fatto, nonostante ci diano ragione, dicono di trovarsi con le mani legate e non aver fondi per poter pagare”.

“Ci viene detto che, se vogliamo che i nostri figli possano pranzare in sicurezza, con una figura adulta accanto, dobbiamo pagarla noi, come famiglie. Ma com’è possibile? È davvero questa la scuola pubblica? È questa l’organizzazione che ci si aspetta da un sistema educativo che dovrebbe tutelare tutti i bambini, allo stesso modo?”, prosegue la lettera.

Un tema che tocca anche la questione dell’inclusione. “È proprio una questione di principio, oltre che economica. La mensa viene considerata come un momento formativo e di socializzazione, parte integrante dell’offerta formativa della scuola. Non dovrebbe essere un costo ‘opzionale’, e soprattutto non dovrebbe essere scaricato sulle famiglie”.

Infine, un appello forte che si aggiunge alla richiesta di chiarezza anche sul fronte normativo: “Ci auguriamo che chi di competenza fornisca alla scuola primaria di Ceriano e Cogliate i mezzi per poter permettere ai nostri figli di fermarsi in mensa come tutti gli altri, perché i nostri non sono bambini di serie B”.

