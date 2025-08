Politica

SARONNO – Azione Saronno celebra con orgoglio i suoi primi cinque anni di presenza attiva sul territorio, un periodo caratterizzato da un impegno costante e concreto per la nostra città. In questi anni, Azione si è imposta come una forza politica capace di proporre qualcosa di nuovo e vicina ai cittadini, promuovendo approfondimento e confronto sui temi più urgenti, piuttosto che gridare degli slogan.

Dal 2020, il partito che a Roma è guidato da Carlo Calenda e a Saronno fa riferimento al segretario Francesco Ricca ha contribuito alla costruzione di un dialogo con i saronnesi, proponendo soluzioni pratiche e sostenibili ai problemi della città, dai servizi sociali e educativi al traffico, dai parcheggi al trasporto pubblico.

Il traguardo più significativo è stato senza dubbio il progetto della lista civica “Insieme per Crescere”, promossa da Azione a sostegno della sindaca Ilaria Pagani. La lista ha ottenuto due consiglieri comunali – tra cui proprio Silvio Barosso, fondatore, nel 2020, della sezione locale di Azione e oggi Vicepresidente del Consiglio Comunale – e un assessore, il ricercatore e psicologo Matteo Fabris.

“Siamo molto orgogliosi di questi primi cinque anni”- dichiara Francesco Ricca, segretario cittadino di Azione Saronno. “La nostra città ha un enorme potenziale e con il progetto di “Insieme per Crescere” abbiamo dimostrato che unendo competenze e passione possiamo ottenere risultati concreti e tornare a far crescere Saronno in modo convinto e sostenibile”.

[email protected] per continuare a costruire, insieme, il futuro della nostra città. Azione Saronno ringrazia tutti i cittadini, i volontari e i sostenitori che hanno reso possibile questo percorso e invita tutta la comunità dei saronnesi a entrare in contatto con il partito attraverso le sue pagine social o scrivendo alla mailper continuare a costruire, insieme, il futuro della nostra città.

(foto archivio)