CARONNO PERTUSELLA – Oggi il kickoff ufficiale della stagione sportiva 2025-2026 in casa Caronnese. La prima squadra rossoblù (Eccellenza) è pronta per iniziare il ritiro che si svolgerà direttamente allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella a partire da questo pomeriggio, 5 agosto; location che ospiterà anche tre delle quattro amichevoli in programma nel periodo.

Lo staff

Il timoniere Michele Ferri, allenatore della squadra, sarà coadiuvato dal confermatissimo Ciro Improta, preparatore atletico, e dal preparatore dei portieri Mario Vella, che torna in prima linea tra i rossoblù. La gestione tecnica è confermata nelle sapienti mani di Emiliano Nitti (direttore generale tecnico) supportato da Danilo Vago (collaboratore area tecnica). Novità anche nello staff medico dove si registra l’arrivo del nuovo fisioterapista Alessandro Mantovani mentre a guidare l’organizzazione della squadra ci sarà Fabrizio Volontè (team manager) con Luca Di Vincenzo in qualità di dirigente addetto agli arbitri e Lino Bonsignori segretario generale.

Le amichevoli

Già confermate le amichevoli della squadra dell’intero mese di preparazione: il 14 agosto alle 10.30 Caronnese-Pro Sesto, il 20 agosto alle 16 Caronnese-Briga, il 24 agosto alle 16 Caronnese-Fucina e il 31 agosto alle 15.30 Inveruno-Caronnese.

05082025