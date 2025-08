Calcio

LAZZATE – È ufficialmente iniziata ieri la stagione dell’Ardor Lazzate con il raduno della prima squadra sul campo di via Laratta. La formazione gialloblù, che milita nel campionato di Eccellenza, ha cominciato la preparazione sotto la guida del tecnico Ferdinando Fedele, confermato anche per il nuovo anno sportivo, insieme al suo staff.

Sono giorni di intenso lavoro per i giocatori, chiamati a mettere le basi di una stagione che si annuncia lunga e impegnativa. La società, che ha allestito un organico di buon livello, punta con decisione a occupare le posizioni alte della classifica, confermando le proprie ambizioni nel panorama dell’Eccellenza lombarda.

(foto: Ardor Lazzate al lavoro allo stadio cittadino)

05082025