Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Al via oggi pomeriggio la stagione 2025-2026 della Caronnese (Eccellenza) con il raduno e l’inizio della preparazione allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, dove verrà svolta l’intera preparazione.

Tutti presenti agli ordini di mister Michele Ferri: la Caronnese, giunta sino alle semifinali nazionali playoff nella scorsa annata (sconfitta col Sandonà) vogliono riprovare la scalata alla serie D anche nella nuova stagione presentando una rosa competitiva con molte conferme – ad iniziare da capitan Federico Corno, veterano della squadra – ed innesti di qualità.

(foto: la Caronnese edizione 2025-2026. La stagione è ufficialmente inziata oggi con il raduno allo stadio di corso della Vittoria)

06082025