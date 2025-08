Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Lega nazionale dilettanti ha reso note le composizioni dei gironi di Serie D per la stagione 2025/26. La Varesina Calcio è stata inserita nel Girone B, che si preannuncia di alto livello e particolarmente competitivo.

Nel girone, oltre ai rossoblù, figurano: Breno, Brusaporto, Caldiero Terme, Casatese Merate, Castellanzese, Chievo Verona, Folgore Caratese, Leon, Milan Futuro, Nuova Sondrio, Oltrepó, Real Calepina, Scanzorosciate, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo e Vogherese.

La presenza di club storici e squadre di grande tradizione renderà il cammino della Varesina impegnativo, ma anche stimolante, in un campionato che si annuncia equilibrato e ricco di sfide di alto profilo.

