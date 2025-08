Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Con una nuova ordinanza, il sindaco Marco Giudici ha introdotto un inasprimento delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti o li conferisce in maniera scorretta.

Il provvedimento richiama gran parte del regolamento comunale di igiene urbana – spesso disatteso – e introduce nuove tipologie di violazioni. Le multe ora possono anche sommarsi: per esempio, se un cittadino utilizza un sacco non conforme, privo di microchip (150 euro di sanzione) e al suo interno vengono trovati rifiuti non differenziati (75 euro), l’importo totale arriva a 225 euro.

Tra le nuove violazioni previste figurano l’abbandono di sacchetti nei cestini o ai piedi di essi e il mancato ritiro, nella giornata del conferimento, dei cestelli lasciati a bordo strada.

L’obiettivo dell’amministrazione è rafforzare i controlli e contrastare i comportamenti scorretti, migliorando il decoro urbano e il funzionamento del servizio di raccolta.

(foto archivio: controlli sui rifiuti nella zona)

05082025