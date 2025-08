Città

SARONNO – Da venerdì 1 agosto, il Servizio di endoscopia digestiva dell’ospedale di Saronno ha a disposizione una nuova strumentazione endoscopica dotata di intelligenza artificiale.

Giorgio Tassan Viol (direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale) e Dario Pariani (responsabile dell’Endoscopia digestiva) esprimono grande soddisfazione, nella convinzione che il nuovo strumentario sia di fondamentale importanza per poter offrire ai pazienti la migliore e più innovativa capacità di diagnosi e cura nelle patologie dell’apparato gastroenterico.

Grazie all’introduzione dell’Intelligenza Artificiale, il cui obiettivo primario è quello di supportare il lavoro degli specialisti, i medici di Saronno possono trattare patologie dell’apparato digerente e delle vie biliari sia sul piano diagnostico che operativo, sfruttando sofisticati sistemi informatici e software di immagini e video.

