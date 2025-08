Città

SARONNO – Momenti di apprensione alla periferia nord cittadina, per una caduta dalla bicicletta. L’episodio è avvenuto ieri in zona di Cassina Ferrara, in via Larga alle 11.25: il ciclista, un uomo di 75 anni, è stato immediatamente soccorso.

La nuova stagione teatrale del Giuditta Pasta, “Riflessioni”, non rinuncia a portare in scena i grandi classici del teatro, rivisitati in una chiave moderna e attuale, che coinvolgerà il pubblico di ogni età.

Al via la campagna abbonamenti del Fbc Saronno.

A Caronno Pertusella quattro cittadini sono stati individuati e multati per abbandono di rifiuti sul territorio comunale. I comportamenti incivili sono stati scoperti grazie all’utilizzo delle fototrappole, alle ispezioni nei sacchi e ai pattugliamenti serali effettuati dal personale preposto.

