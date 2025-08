Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Novella Ciceroni capogruppo di Obiettivo Saronno in consiglio comunale in merito alla mozione sull’amianto nell’ex Bertani presentata da Forza Italia

In Lombardia, la rimozione dell’amianto è regolata principalmente dalla Legge 257/92 e dalla Legge Regionale 17/2003 che stabilisce il Piano Regionale Amianto (PRAL). Il PRAL mira alla salvaguardia della salute pubblica, prescrivendo norme di prevenzione e promuovendo iniziative di informazione e formazione. La legge regionale impone ai proprietari di edifici con amianto l’obbligo di comunicare la presenza dello stesso all’ATS competente, come previsto dall’articolo 6.

La responsabilità della bonifica da amianto non ricade direttamente sui Comuni, ma piuttosto su specifiche figure e enti in base alla situazione. In generale, il proprietario dell’immobile è il principale responsabile il quale deve segnalare la presenza di amianto alle autorità competenti (le Agenzie di Tutela della Salute – ATS – a partire dal 2016). Il proprietario dell’immobile è tenuto a far valutare il rischio amianto e, se necessario, a procedere con la rimozione o la messa in sicurezza. La legge 257/1992 pone a carico dei proprietari gli oneri economici della bonifica.

I comuni hanno un ruolo di vigilanza e di intervento in caso di inadempienza del proprietario o di situazioni di rischio, ma la responsabilità principale della gestione dell’amianto e della bonifica ricade su altri soggetti, in primis il proprietario dell’immobile e le ATS per la valutazione del rischio.

Tuttavia, il Comune può segnalare situazioni di rischio alle ATS, ed eventualmente emettere ordinanze per la messa in sicurezza o rimozione in caso di inadempienza del proprietario o di rischio per la salute pubblica.

Condividendo l’affermazione che “l’amianto è materiale notoriamente pericoloso per la salute pubblica” e considerando che:

il Sindaco ha le responsabilità finora segnalate in materia di salute pubblica relativamente alla presenza dell’amianto nel Comune che amministra,

la presenza di amianto sul territorio comunale riguarda non solo le proprietà menzionate nella mozione che stiamo discutendo

i fenomeni metereologici del 2023 hanno interessato tutto il territorio saronnese

questa mozione e le azioni di competenza dell’Amministrazione Comunale in materia dovrebbe riguardare tutte le proprietà del territorio che hanno segnalato la presenza di amianto nei loro immobili, non solo l’area dismessa Bertani e le aree ad essa adiacenti.

Per questo motivo, a meno che la mozione voglia essere rivisitata in tal senso dai proponenti, il mio voto sarà per l’astensione.

