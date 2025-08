Comasco

MOZZATE – Un colpo durissimo ai traffici di droga nei boschi della zona: è questo il bilancio delle ultime operazioni condotte dai carabinieri della stazione di Mozzate, insieme ai colleghi di Lurago d’Erba e allo “Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria”, impegnati in una maxi operazione che ha portato allo smantellamento di dieci “bivacchi della droga”.

L’attività, pianificata nei minimi dettagli, si è svolta nel fine settimana e ha coinvolto anche elicotteri del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, droni e unità cinofile. Fondamentale, per l’individuazione dei punti critici, il lavoro svolto sul territorio dai carabinieri di Mozzate, che grazie all’uso dei sistemi di videosorveglianza hanno potuto censire i veicoli utilizzati per raggiungere i luoghi di spaccio e raccogliere informazioni preziose tramite testimonianze dirette.

Durante l’operazione sono stati sequestrati quasi 4 etti di hashish e arrestato un giovane di 20 anni, di origine marocchina, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Il danno economico stimato per le organizzazioni criminali che gestiscono la rete di spaccio si aggira intorno ai 70 mila euro, considerando anche il potenziale guadagno della sostanza sequestrata, che avrebbe fruttato circa 40 mila euro.

Le aree boschive controllate dai militari rientrano anche nel territorio di Mozzate, dove da tempo è in corso un’intensa attività di contrasto al fenomeno dello spaccio. L’approccio integrato tra attività investigativa e intervento operativo ha consentito risultati concreti, grazie alla conoscenza del territorio da parte degli uomini dell’Arma e alla capacità degli “Squadroni Cacciatori” di muoversi in modo efficace anche nelle zone più impervie.

Le operazioni, fanno sapere i carabinieri, proseguiranno con la stessa intensità per liberare definitivamente i boschi dagli spacciatori e restituire le aree verdi alla comunità.

