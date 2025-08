Cronaca

ROVELLO PORRO – L’associazione Ave denuncia un grave episodio avvenuto nelle scorse ore al cimitero di via Marchese Pagani: ignoti hanno tagliato le catenelle e rubato alcuni annaffiatoi che l’associazione aveva messo a disposizione dei cittadini per la cura dei fiori e delle tombe.

“Non c’è limite alla miseria mentale – commentano dall’associazione –. Questi annaffiatoi erano stati acquistati per offrire un piccolo servizio a chi frequenta il cimitero, nel segno del rispetto e della cura dei propri cari defunti. Un gesto che rattrista e lascia sconcertati”.

L’associazione Ave invita la cittadinanza a segnalare eventuali movimenti sospetti e rinnova il proprio impegno a continuare a prendersi cura degli spazi comuni, nonostante episodi di questo genere.

05082025