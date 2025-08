Lombardia

MILANO – “Stiamo costruendo oggi la sanità che vogliamo per i prossimi decenni: efficiente, sicura, digitale e territoriale. Il Varesotto sarà protagonista di questa trasformazione.” Con queste parole Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, annuncia il nuovo piano straordinario di investimenti per la sanità del territorio varesino.

Il piano, approvato dalla Regione e inserito nel Programma Investimenti 2025-2031, prevede uno stanziamento complessivo di 454,28 milioni di euro per la provincia di Varese. Si tratta di un pacchetto articolato su scala pluriennale che coinvolge le due grandi realtà sanitarie del territorio: Asst Valle Olona e Asst Sette Laghi.

Tra gli interventi più rilevanti c’è il progetto del Grande Ospedale della Malpensa, che accorperà le strutture di Busto Arsizio e Gallarate. Il finanziamento previsto è di 423,15 milioni di euro, uno dei più consistenti a livello regionale. Le risorse serviranno a realizzare un nuovo polo ospedaliero innovativo, capace di rispondere ai bisogni dell’intero quadrante ovest della Lombardia. Il piano comprende anche demolizioni, trasferimenti, sistemazione delle aree esterne, nuove apparecchiature ad alta tecnologia e strutture complementari. La messa in funzione è prevista entro il 2031.

Per quanto riguarda Asst Sette Laghi, sono previsti due interventi strategici. A Varese, il presidio ospedaliero sarà arricchito da un nuovo Day Center, con un investimento di 6,13 milioni di euro per una struttura moderna e integrata nei percorsi di cura. A Cuasso al Monte, 25 milioni saranno destinati alla riconversione del presidio in un centro per la riabilitazione specialistica e la bassa intensità di cura, rivolto in particolare ai pazienti cronici e post-acuti.

“Questi investimenti – sottolinea Monti – rappresentano una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio. È una visione strategica che mira non solo a riqualificare le strutture esistenti, ma anche a costruire una sanità più moderna, più vicina al cittadino, integrata nel territorio e pronta alle sfide future.”

Il Programma Investimenti 2025-2031 coinvolge l’intera Lombardia, con un valore complessivo di oltre 7,9 miliardi di euro, e si basa su tre assi principali: riqualificazione delle strutture ospedaliere (che assorbe il 59% delle risorse), manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio esistente, e sviluppo della sanità digitale e diagnostica ad alta tecnologia.

Il piano è finanziato con fondi regionali, statali e risorse già disponibili e, secondo Monti, rappresenta “una trasformazione strutturale del nostro sistema sanitario, per rispondere alle esigenze presenti e future della popolazione”.

