Cronaca

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.15, si è verificato un incidente stradale in viale Europa a Saronno che ha coinvolto un monopattino.

Secondo quanto riportato da Areu, nell’impatto sono rimasti coinvolti una giovane di 21 anni e un uomo di 69 anni. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’allerta è stata gestita dalla centrale operativa Areu. Non sono stati per il momento diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti (non gravi) né sulla dinamica del sinistro.

(foto archivio: intervento dei soccorsi per un precedente incidente stradale avvenuto in viale Europa, alla periferia nord di Saronno)

05082025