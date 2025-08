SARONNO – Sono entrati questa settimana importanti modifiche alla viabilità cittadina per consentire lavori stradali e di manutenzione in diverse zone della città. I provvedimenti, attivi fino a sabato 10 agosto, comportano temporanei cambiamenti alla circolazione e alla sosta, con l’obiettivo di garantire comunque il transito in sicurezza.

In via Quattro Novembre e via Venticinque Aprile sono state attivate aree di cantiere con divieto di sosta su entrambi i lati e rimozione forzata. La presenza del cantiere potrebbe comportare restringimenti di carreggiata, ma la viabilità sarà sempre garantita.

Intervento più strutturato in via Marconi, nel tratto compreso tra via Cesati e via Stampa Soncino, che è diventato a senso unico di marcia in direzione via Roma, ad eccezione degli autobus e dei mezzi con massa complessiva superiore a 35 quintali, che potranno continuare a percorrere la strada in entrambi i sensi.

Chi proviene da via Marconi e si dirige verso la stazione, giunto all’intersezione con via Leopardi, dovrà obbligatoriamente svoltare a destra in direzione via Antici e via Vittorio Veneto, sempre con esclusione per autobus e mezzi pesanti autorizzati.

Inoltre, in via Venticinque Aprile, all’altezza dell’intersezione con via Marconi, è stato istituito un divieto di transito, valido per tutti tranne che per i residenti e i mezzi di soccorso, che potranno transitare in entrambi i sensi verso e da via Quattro Novembre.

Infine, chi percorre via Marconi in direzione della stazione e arriva all’incrocio con via Venticinque Aprile non potrà svoltare, ma dovrà proseguire diritto.

Il Comune invita alla massima attenzione alla segnaletica e al rispetto delle modifiche per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti.

