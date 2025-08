Softball

SARONNO – La Nazionale di Francia ospite oggi pomeriggio sul diamante di via De Sanctis per un incontro amichevole con le locali dell’Inox Team Saronno. Un test conclusosi 7-2 per le transalpine (a segno nella prima, seconda ripresa sempre con due punti e nella sesta ripresa con 3 punti; Saronno invece ha realizzato 2 punti alla terza ripresa) contro saronnesi infarcite di giovani e giovanissime.

Per le francesi una tappa del lungo percorso di preparazione in vista dell’Europeo per nazioni che è in programma a settembre a Praga nella Repubblica Ceca. Per Saronno il prossimo appuntamento ufficiale è invece rappresentato dalle final four di Coppa Italia che si terranno sabato 23 agosto ad Ospiate, contro Mkf Bollate, Italposa Forlì e Rheavendors Caronno Pertusella.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: una fase di gioco di Saronno-Francia)

05082025