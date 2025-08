Softball

SARONNO – In previsione del Campionato europeo per Nazioni di softball che si svolgerà dal 7 al 13 settembre a Praga in Repubblica Ceca e della partecipazione della Inox Team Saronno alla final four di Coppa Italia e della fase finale della Coppa delle Coppe che si svolgerà a Parigi dal 25 al 30 agosto pv, oggi al campo di via De Sanctis andrà in scena un’amichevole internazionale.

Infatti alle 18.30 la Inox Team Saronno ospiterà la Nazionale di Francia. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del “batti e corri” con ingresso libero.

Nel prossimo weekend inizia invece la finale del softball serie A1, sfida fra Mkf Bollate ed Italposa Forlì.

