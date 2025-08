Cronaca

SOLARO – Quella che doveva essere una semplice ricerca di casa si è trasformata in un incubo per un residente di Solaro. Contattato un falso proprietario per affittare un appartamento, l’uomo ha inviato online carta d’identità, busta paga e una caparra di 500 euro, fidandosi delle rassicurazioni ricevute. Il sedicente locatore, dopo aver messo fretta alla vittima con la scusa di altre offerte, è poi sparito nel nulla.

La truffa però non si è fermata qui: con i documenti sottratti, i malviventi hanno intestato alla vittima un’auto nuova aprendo persino un finanziamento, all’insaputa del reale intestatario. L’uomo ha sporto denuncia e provveduto alla dichiarazione di perdita di possesso del veicolo, che si sospetta possa già essere stato rivenduto all’estero.

Sul caso indagano le forze dell’ordine per furto d’identità, mentre i volontari del controllo di vicinato hanno segnalato altri annunci sospetti simili, allertando le autorità.

