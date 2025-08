iltra2

TRADATE – Si è conclusa “AvventurAdo”, la vacanza dedicata agli adolescenti organizzata dalla comunità pastorale del Santo Crocifisso. Un’esperienza intensa che ha portato i ragazzi in un viaggio tra Pinzolo, Madonna di Campiglio, Trento, Cavallino Treporti e Brescia, vissuto all’insegna della condivisione, dell’amicizia e della fede.

Il percorso è iniziato nel campeggio di Pinzolo, dove molti adolescenti hanno scelto di mettersi in gioco come animatori per i più piccoli, scoprendo così il valore del servizio e della responsabilità. Il viaggio si è concluso a Brescia, con una sosta di preghiera nella Chiesa di Santa Maria Immacolata, davanti alla tomba di San Lodovico Pavoni, testimone di un Vangelo vissuto tra i giovani.

“AvventurAdo” ha rappresentato un cammino di crescita e un’estate diversa, che ha lasciato nei partecipanti il segno di un’avventura profonda e significativa.

05082025