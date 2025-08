Comasco

TURATE – Sono stati sostituiti in questi giorni i tendaggi ammalorati presenti nelle aule della scuola secondaria di primo grado di via Garibaldi.

L’intervento, con un investimento complessivo di circa 17.000 euro, è stato realizzato per migliorare il comfort e la qualità degli ambienti scolastici frequentati quotidianamente dagli studenti.

L’amministrazione comunale sottolinea come questi lavori rientrino in un più ampio impegno per garantire spazi sempre più accoglienti e funzionali alle attività didattiche.

