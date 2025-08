Saronnese

UBOLDO – Il rifugio-orfanotrofio per cani “Una Luce Fuori dal Lager” lancia un appello alla comunità: servono urgentemente antiparassitari, medicinali e cibo specifico per garantire cure e benessere agli animali ospitati. La struttura ha appena completato la campagna di vaccinazioni per tutti i cani, ma non riceve fondi pubblici né è convenzionata con enti locali, e vive esclusivamente grazie al sostegno dei privati.

“Ogni donazione, anche piccola, rappresenta un aiuto concreto per mantenere viva l’attività del rifugio e assicurare cure e cibo agli ospiti a quattro zampe”, fanno sapere dal rifugio. Al momento, attraverso alla campagna Go Fund Me, l’ente ha raccolto 5.217 euro: mancano solo circa 300 euro per raggiungere l’obiettivo.

Come contribuire

È possibile partecipare alla raccolta fondi tramite il link: https://gofund.me/b00113ef

In alternativa, si può effettuare un bonifico a:

Associazione Una Luce Fuori Dal Lager

IBAN: IT16V0837433260000012450547

Oppure tramite PayPal: www.paypal.me/unalucefuoridallager

