Calcio

SARONNO – L’Fbc Saronno completa la rosa per il prossimo campionato di Eccellenza puntando anche sui giovani del proprio vivaio. Tra le novità c’è l’inserimento in prima squadra di Thomas Tibaldo, classe 2007, che dopo l’esperienza con l’Under 18 sale di categoria.

Trequartista elegante, con fantasia e visione di gioco, Tibaldo è pronto a mettersi in luce tra i grandi e rappresenta uno dei simboli del percorso di crescita che la società biancoceleste vuole valorizzare, portando avanti un progetto che guarda ai talenti formati internamente.

Con questi innesti, il club chiude il mercato definendo una rosa che unisce esperienza e giovani promesse, con l’obiettivo di affrontare da protagonista il prossimo campionato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

06082025