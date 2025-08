iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio “Piedibus” per l’anno scolastico 2025-2026.

Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda entro il 31 agosto 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune, consegnandola direttamente oppure inviandola tramite e-mail o Pec.

Il piedibus, servizio dedicato agli alunni della scuola primaria, offre un accompagnamento sicuro e sostenibile nel tragitto casa-scuola, promuovendo al tempo stesso socialità e buone pratiche di mobilità.

Per informazioni dettagliate, per consultare la carta dei servizi e scaricare la modulistica è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Castiglione Olona: www.comune.castiglione-olona.va.it.

(foto archivio: pedibus in “servizio” nella zona. E’ un servizio sempre molto apprezzato dai giovani, e dai loro genitori)

06082025