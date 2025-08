ilGro

CESANO MADERNO – Emozione e affettuosa vicinanza stamattina in Sala Giunta a Palazzo Arese Jacini dove si è svolto l’incontro tra le due realtà associative “Il Sorriso dell’Anima” e “Il Seme” e la Polizia Locale di Cesano Maderno, alla presenza del Sindaco Gianpiero Bocca, del vicesindaco Francesco Romeo, del Segretario Generale Giampaolo Zarcone, del Comandante della Polizia Locale Gabriele Caimi e della Protezione Civile.

Motivo della riunione la cerimonia di consegna alle due associazioni, con un assegno simbolico in quanto il contributo è già stato versato, dei proventi della Festa della Polizia Locale di Cesano Maderno tenutasi il 5 e 6 luglio scorsi al Velodromo di via Sant’Eurosia. Sono stati raccolti e consegnati complessivamente circa 1800 euro.

La festa ha rappresentato, per volontà della Polizia Locale e del Comune, un’occasione di solidarietà e beneficenza a favore di due associazioni importanti che si occupano di disabilità, oltre che un momento di svago e aggregazione, con musica e animazione, ristorazione, attività ludiche ed educative per i più piccoli, esibizione dimostrativa delle Forze dell’Ordine, stand delle associazioni cittadine. Un’opportunità per la Polizia Locale di farsi conoscere in una dimensione più ampia, valorizzando non solo la professionalità ma anche la capacità di ascolto e la disponibilità a porsi al servizio della comunità.

Il Sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca: “Questo è un momento che abbiamo fortemente voluto e che ci rende davvero felici. Ringrazio il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Caimi, e tutti gli agenti per avere ideato e realizzato la prima Festa della Polizia Locale di Cesano Maderno, con l’obiettivo benefico di destinarne i ricavi all’associazione “Il Sorriso dell’Anima” e alla Cooperativa “Il Seme”, realtà a noi molto care, che si occupano temi che consideriamo una priorità e che mai devono essere posti in secondo piano. La Festa è stata un’occasione di coinvolgimento delle altre Forze dell’Ordine, che ringrazio, insieme ai nostri volontari della Protezione Civile, sempre presenti e disponibili nei momenti in cui c’è bisogno del loro intervento”.

