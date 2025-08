Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo (con un po’ di ritardo con cui scusiamo con gli interessati e i lettori) il comunicato di Tu@Saronno in merito alla situazione a Gaza.

Nel corso dei suoi oltre 15 anni di storia, Tu@Saronno non si è quasi mai occupata di temi che fossero di ambito nazionale, men che meno internazionale.

Ma quello che sta succedendo a Gaza, e che è stato oggetto di una manifestazione pubblica di piazza Libertà a Saronno, meritoriamente appoggiata da diversi soggetti anche lontani dalla nostra visione, merita una grande attenzione che va oltre i confini cittadini.

Non possiamo che giudicare con profondo disgusto e senso d’impotenza quello che leggiamo ormai quotidianamente da quasi due anni: un continuo massacro di civili inermi che a oggi conta 60.000 vittime, di cui 18.000 bambini.

Persone che il governo di Netanyahu, premier israeliano colpito da un mandato di arresto dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia, ogni giorno uccide indiscriminatamente e deliberatamente mentre sono in ospedale, in fila per il supporto alimentare, in quello che resta delle loro case, degli spazi civili e pubblici. I cittadini, i comuni le civiche come la nostra possono mettere in campo solo delle iniziative che movimentino l’opinione pubblica facendo sì che il governo decida d’impegnarsi in scelte politiche che fermino lo sterminio.

Spagna e Francia hanno già riconosciuto lo stato di Palestina, oggi illegalmente occupato, e il Regno Unito ha annunciato che lo farà a settembre se l’invasione non cesserà. Il nostro appello al ministro Tajani, alla premier Giorgia Meloni e ai partiti di tutto l’emiciclo è che anche l’Italia si schieri con i grandi Paesi europei per esprimere con una sola voce la necessità di deporre le armi.

A livello locale, Tu@Saronno invita all’adesione alle campagne di boicottaggio verso i farmaci israeliani e altre multinazionali coinvolte nello sterminio di Gaza lanciate da Medicina Democratica e Bds Italia (maggiori informazioni sui rispettivi siti). Strumenti di dissenso per fermare una strage che – ricordiamo – è iniziata a ottobre del 2023, non a luglio del 2025. È un gesto piccolo, consapevolmente simbolico, ma una delle cose che da cittadini possiamo fare in attesa che le istituzioni europee in primis trovino il coraggio, nel nome dei valori liberali e di difesa dei diritti civili su cui l’Unione Europea è fondata, di schierarsi apertamente perché termini subito quello che ormai tutti hanno il coraggio di chiamare con il suo vero nome: genocidio.

Per maggiori informazioni:

https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=17322

https://bdsitalia.org/index.php/la-campagna-bds/risorse-bds/2909-guida-al-boicottaggio

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09