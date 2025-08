Saronnese

GERENZANO – Lo scorso 23 luglio si è conclusa la quattordicesima edizione del premio di laurea “Katia Corti”, promosso dal Lions Club “San Nicolò” di Lecco in collaborazione con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Il premio intende valorizzare progetti innovativi di recupero edilizio o territoriale o di nuova costruzione in ambito lombardo, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

A ricevere il riconoscimento sono stati il Gerenzanese Luca Ferraro e altri due colleghi, con la tesi: “Re-active Laveno Mombello: progetto di riqualificazione dell’area della stazione frontelago di Laveno Mombello in un polo culturale multifunzionale e di interscambio.”

“L’Amministrazione Comunale di Gerenzano – scrivono dall’amministrazione – a nome di tutti i cittadini, si congratula, in particolare, con Luca per questo importante traguardo, che testimonia il valore delle nuove generazioni di professionisti, capaci di coniugare visione, competenza e sensibilità verso i bisogni delle persone e dell’ambiente. Un esempio concreto di come lo studio e la progettazione possano contribuire al miglioramento dei nostri territori.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09