Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 5 agosto, spiccano una truffa immobiliare che ha coinvolto un cittadino di Solaro e le sanzioni comminate per abbandono di rifiuti a Caronno Pertusella. A Saronno arriva una nuova strumentazione endoscopica con intelligenza artificiale, mentre tiene banco l’appello dei genitori contro il pagamento della sorveglianza mensa. Attenzione anche alle modifiche alla viabilità per lavori in corso.

Un uomo di Solaro si è ritrovato vittima di una truffa immobiliare e di un furto d’identità, diventando a sua insaputa intestatario di un’auto mai acquistata.

A Caronno Pertusella sono state elevate quattro multe per abbandono illecito di rifiuti: le autorità annunciano un inasprimento delle sanzioni per contrastare il fenomeno.

L’ospedale di Saronno si dota di un dispositivo endoscopico di ultima generazione che integra l’intelligenza artificiale, migliorando diagnosi e sicurezza per i pazienti.

Alcuni genitori contestano il pagamento della sorveglianza durante il servizio mensa scolastico, lamentando una disparità di trattamento tra studenti.

In città è partita una settimana di lavori stradali che comportano sensi unici temporanei e divieti di sosta in diverse vie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09