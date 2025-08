Città

SARONNO – Affiorano bici nel torrente Lura, o meglio compaiono le carcasse delle biciclette soprattutto quando l’acqua va giù, come in questo giorni. E’ tornato il caldo e il corso d’acqua che attraversa Saronno è in secca o quasi. Non è sfuggita a molti passanti la bici, o meglio i resti di bicicletta che hanno fatto la loro apparizione nei pressi del ponticello che si trova all’incrocio fra via Filippo Reina e via Marconi. Difficile stabilire se gettata nel Lura a Saronno o proveniente da chissà dove, e trascinata da qualche piena.

Non è certo la prima bicicletta che compare nel Lura. In passato c’era anche chi era sceso nel Lura a recuperarle, per sottolineare il malcostume di chi butta nel torrente le vecchie bici, o magari quelle rubate e dopo averle utilizzate: Alberto Paleardi, già membro del consiglio d’amministrazione del Parco Lura per la città di Saronno, ne aveva anche – simbolicamente – fatto restaurare una, che era stata poi venduta a fini benefici.

