Cronaca

SARONNO – Ancora un episodio di furto con destrezza nella zona centrale di Saronno. Nei giorni scorsi un uomo di 70 anni è stato derubato del portafogli mentre si trovava in strada: qualcuno gli si è affiancato, riuscendo abilmente a sfilarglielo dalla tasca dei pantaloni senza che se ne accorgesse subito. Quando l’anziano ha realizzato l’accaduto, era ormai troppo tardi: il ladro si era già dileguato.

L’episodio, avvenuto in pieno centro, si inserisce in una serie di piccoli furti che nelle ultime settimane stanno destando allarme e preoccupazione tra i cittadini. Si tratta di azioni rapide e mirate, messe in atto soprattutto ai danni di persone sole o anziane, sfruttando momenti di distrazione o luoghi affollati.

La vicenda ha alimentato il dibattito sulla sicurezza nel cuore della città, con numerose segnalazioni che arrivano anche dai residenti e dai commercianti della zona. La raccomandazione è di prestare massima attenzione, custodire con cura oggetti di valore e, in caso di situazioni sospette, contattare immediatamente le forze dell’ordine.

06082025