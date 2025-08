SARONNO – Condividiamo la nota di Saronno Civica sulla smartland saronnese

Alla nuova Amministrazione abbiamo lasciato uno strumento innovativo per continuare ad accedere a bandi anche molto importanti, una volta esaurito il Pnrr: il contratto Smartland Saronnese, sottoscritto nel febbraio 2025 dal Comune di Saronno, al quale hanno aderito anche Caronno Pertusella, Gerenzano, Turate ed altri due comuni sono in “lista d’attesa”.

“Oggi le Amministrazioni locali dispongono di uno strumento obbligato per realizzare programmi di investimenti pubblici significativi, che facciano crescere le città, basandosi su una visione olistica di lungo periodo: la partecipazione ai bandi. L’abbiamo sperimentata nel quinquennio 2020-25 e ha consentito di realizzare opere per circa 40 milioni di euro.

Di seguito elenchiamo una selezione bandi interessanti (molti altri ce ne sono) per la nostra città. Alcuni hanno scadenze prossime, quindi confidiamo che la nuova Amministrazione ci stia già lavorando, altri hanno scadenze decisamente più lunghe e permettono di essere affrontati con maggior agio. Tutti rientrano tra quelli aggredibili con il contratto Smartland Saronnese.

L’ottica di Saronno non può essere il suo ombelico. Smartland saronnese consente di lavorare con gli altri comuni aderenti in ottica di area vasta. Alcuni di loro sono già partiti, non rischiamo di diventare fanalino di coda