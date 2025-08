Città

SARONNO – Prosegue l’iniziativa del digiuno a staffetta per chiedere la fine del massacro in Palestina. A Saronno, il prossimo appuntamento è previsto per sabato 9 agosto dalle 10 alle 12 in piazza Libertà, dove sarà allestito un punto informativo aperto a tutti.

I promotori rilanciano l’appello a sostenere il metodo non armato del movimento Bds – Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni, che propone azioni concrete per contrastare le complicità di governi, aziende e istituzioni nella violazione dei diritti umani del popolo palestinese.

Durante la mattinata saranno distribuite informazioni su quali prodotti e marchi evitare per aderire alla campagna di boicottaggio. Sarà inoltre possibile confrontarsi con Filippo Bianchetti del Comitato Varesino per la Palestina, presente per spiegare gli obiettivi dell’iniziativa e rispondere alle domande dei cittadini.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, per un momento di riflessione e sensibilizzazione su una delle più gravi crisi umanitarie in corso.

