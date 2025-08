Città

SARONNO – La prossima stagione teatrale al teatro Giuditta Pasta, dal titolo “Riflessioni”, non può non includere una sezione Contemporanea: sei appuntamenti dal taglio innovativo che porteranno sul palco del teatro saronnese importanti autori e noti interpreti. Una sezione che si propone di stimolare il pensiero critico e dare spazio a nuove visioni del presente.

Si parte il 4 ottobre con “A pelle nuda sul palco” (4 ottobre) di e con Lucilla Giagnoni, omaggio alla forza della parola scenica. Il 21 ottobre è la volta di “Fear No More” (21 ottobre), omaggio a Virginia Woolf con Leda Kreider. Il 25 novembre “L’estasi della lotta” (25 novembre) unisce teatro e attivismo con Carlotta Viscovo. A gennaio Antonio Latella porta in scena “Wonder Woman” (13 gennaio), storia vera di resistenza e verità. Il 17 febbraio Elvira Frosini e Daniele Timpano propongono la graffiante commedia “Sì l’ammore no” (17 febbraio), mentre il 17 marzo arriva “Letizia va alla guerra” (17 marzo), tre storie di donne attraverso il Novecento.

“Riflessioni” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi come un invito alla consapevolezza, un percorso tra memoria, identità e nuove prospettive. “Vogliamo che il teatro continui ad essere un luogo vivo, che non solo intrattiene, ma accompagna, fa crescere, interroga” ha dichiarato Chiodi, annunciando un cartellone che spazia dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea, passando per danza, musica e teatro per le famiglie. Una proposta culturale che si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, e che vuole parlare anche alle nuove generazioni con linguaggi diversi e inclusivi.

