SARONNO – “Ho trovato il tricolore a terra. L’ho piegato e appoggiato: purtroppo non si poteva issare di nuovo, ma ho segnalato il problema in municipio in modo che si possa intervenire presto”. Sono parole semplici, ma cariche di rispetto e amore per il proprio Paese, quelle pronunciate da un cittadino saronnese che, nella mattinata di lunedì, si è recato al cimitero maggiore di via Milano per un momento di raccoglimento e ha notato che la bandiera italiana giaceva al suolo, accanto al pennone del quadrato militare. Il gesto, spontaneo e composto, ha evitato che il tricolore restasse a terra, abbandonato. L’uomo l’ha piegato con cura e l’ha sistemato con rispetto, accanto al monumento. Una scena che ha colpito profondamente chi si trovava nei pressi del campo dei caduti, uno spazio che, più di ogni altro, rappresenta il dovere della memoria e il valore del sacrificio.

A causare il problema, come mostra anche la foto scattata sul posto, è stato il cedimento della corda del pennone, che ha reso impossibile il riposizionamento della bandiera. Un piccolo guasto, certo, ma che assume un significato simbolico importante in un luogo dove ogni dettaglio dovrebbe parlare di cura, decoro e riconoscenza.

Da qui l’appello all’amministrazione comunale: intervenire con sollecitudine per ripristinare la piena dignità del quadrato militare. La bandiera italiana, in quel contesto, non è solo un simbolo: è il segno visibile del rispetto per chi ha dato la vita per la libertà e la patria. Lasciarla a terra, anche solo per un disguido tecnico, è un’offesa non voluta, ma da sanare al più presto.

