Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Prosegue la preparazione estiva della Varesina Calcio in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo la prima uscita stagionale, la formazione rossoblù torna in campo per la seconda amichevole di pre-season, in programma oggi mercoledì 6 agosto alle 18 all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore.

Avversario di giornata sarà l’Asdc Gozzano, squadra che milita nello stesso campionato, per un test che servirà a mister e giocatori per affinare condizione e meccanismi di gioco.

L’ingresso sarà di 5 euro, mentre l’accesso sarà gratuito per i tesserati e per gli under 14.

Un appuntamento utile per i tifosi che vogliono vedere da vicino la squadra e sostenere i colori rossoblù in questa fase di preparazione.

Nella prima amichevole stagionale la Varesina ha battuto l’Inter Primavera.

06082025