Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno si prepara a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza lombarda, inserito in un girone che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni. L’ambizione è chiara: conquistare un posto nei playoff, in una corsa che coinvolge almeno sei squadre. La stagione è iniziata ufficialmente oggi con il raduno al centro sportivo Matteotti, che dopo anni di assenza torna ad essere anche il campo d’allenamento della prima squadra. Un segnale forte da parte della dirigenza, che ha investito nella riqualificazione della struttura di via Sampietro, ora casa condivisa con il settore giovanile biancoceleste.

Sul campo si sono ritrovati volti noti come il capitano Riccardo Vaglio e diverse nuove pedine di qualità, tra cui il bomber Riccardo Cocuzza (ex Fiorenzuola) e l’argentino Nacho Moretti (dallo Stresa Baveno).

La squadra sarà guidata fin dall’inizio dal confermato tecnico Fabio Tibaldo, pronto a impostare un lavoro di lungo periodo dopo il buon impatto avuto nella scorsa stagione, quando era subentrato a campionato in corso.

Presente al raduno anche lo zoccolo duro della società, con il presidente Giuseppe Giglio, il presidente onorario Gaetano Barletta, il team manager Massimo Nobile e il direttore generale Marco Proserpio.

(foto di gruppo al raduno biancoceleste)

07082025