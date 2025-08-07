Comasina

CESANO MADERNO – Regione Lombardia stanzia ulteriori 5 milioni di euro da destinare, tramite la Provincia di Monza Brianza, a interventi nei territori interessati dalla tratta B2 dell’autostrada Pedemontana. Le risorse aggiuntive sono state assegnate secondo quanto approvato dal Consiglio regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio.

“Le ulteriori risorse introdotte da Regione Lombardia – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi – si sommano ai 60 milioni di euro prescritti dal Cipe e già stanziati per ciascun Comune della Tratta B2 con specifici importi per le compensazioni viabilistiche. L’incremento rispetto al budget iniziale è un ulteriore segno di attenzione della Regione nei confronti delle richieste dei territori, a seguito dell’aumento dei costi degli interventi prioritari previsti dal Piano Intercomunale della Viabilità. I singoli Comuni possono investire tali fondi in interventi per opere viabilistiche e di interscambio per la mobilità sostenibile e ciclopedonale”.

Fondi anticipati da Regione – Oltre a questi 5 milioni di euro, Regione Lombardia ha già anticipato 13,4 milioni di euro quale parte delle risorse compensative per la realizzazione della Tangenziale nord di Cesano Maderno / sottopasso via Como (10 milioni di euro, opera in corso da parte Ferrovienord) e per il Ponte Via San Benedetto a Cesano Maderno (3,1 milioni di euro, lavori conclusi), oltre che per le progettazioni viabilistiche finanziate con i 60 milioni. A questo si aggiunge il finanziamento integrativo di 5,3 milioni di euro per la Tangenziale nord di Cesano Maderno.

