SARONNO – Digiunare per non restare indifferenti al dramma che continua a consumarsi nella Striscia di Gaza. È con questo spirito che, dal 29 luglio, è partita anche a Saronno l’iniziativa del digiuno a staffetta, promossa dal coordinamento Quattro Passi di Pace, che giorno dopo giorno coinvolge cittadini del Saronnese e di tutta la provincia. Oggi, grazie all’ampia partecipazione, il calendario della staffetta copre già quasi quattro mesi, arrivando fino al 28 novembre.

Uomini e donne di tutte le età, da Saronno a Gerenzano, da Luino a Limbiate, hanno scelto di unirsi a questo percorso, alternandosi nel rinunciare a un pasto o digiunando per l’intera giornata. Alcuni, come Silvana e Graziella, portano avanti un digiuno quotidiano per diverse ore. Altri, come Laura P. e Marco da Gerenzano, hanno offerto la propria disponibilità in molte giornate. La loro testimonianza, così come quella di tutti i partecipanti, è riportata in un elenco pubblico, aggiornato quotidianamente, a simboleggiare la continuità dell’impegno collettivo.

Alla staffetta è associata anche una raccolta fondi per sostenere chi, concretamente, lavora sul campo in aiuto alle popolazioni colpite. Chi lo desidera, può unire al digiuno una donazione – simbolicamente legata al costo di un pasto – da destinare a tre importanti organizzazioni umanitarie:

Emergency

Banca Etica – IBAN: IT86P0501801600000013333331

Causale: per Gaza

Oppure c/c postale 28426203 intestato a Emergency ONG ETS

Medici Senza Frontiere

IBAN: IT60F0501803200000010102325

Causale: Fondo Emergenze Gaza

Operazione Colomba – Comunità Papa Giovanni XXIII

IBAN: IT04X0306009606100000008036

Causale: 25R016 sostegno HuDA Palestina

Oppure c/c postale n. 12148417

Chi volesse partecipare o avere maggiori informazioni può contattare il numero 348 5634309.

