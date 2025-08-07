Digiuno a staffetta per Gaza: la protesta non si ferma e arriva fino a novembre
7 Agosto 2025
SARONNO – Digiunare per non restare indifferenti al dramma che continua a consumarsi nella Striscia di Gaza. È con questo spirito che, dal 29 luglio, è partita anche a Saronno l’iniziativa del digiuno a staffetta, promossa dal coordinamento Quattro Passi di Pace, che giorno dopo giorno coinvolge cittadini del Saronnese e di tutta la provincia. Oggi, grazie all’ampia partecipazione, il calendario della staffetta copre già quasi quattro mesi, arrivando fino al 28 novembre.
Uomini e donne di tutte le età, da Saronno a Gerenzano, da Luino a Limbiate, hanno scelto di unirsi a questo percorso, alternandosi nel rinunciare a un pasto o digiunando per l’intera giornata. Alcuni, come Silvana e Graziella, portano avanti un digiuno quotidiano per diverse ore. Altri, come Laura P. e Marco da Gerenzano, hanno offerto la propria disponibilità in molte giornate. La loro testimonianza, così come quella di tutti i partecipanti, è riportata in un elenco pubblico, aggiornato quotidianamente, a simboleggiare la continuità dell’impegno collettivo.
Alla staffetta è associata anche una raccolta fondi per sostenere chi, concretamente, lavora sul campo in aiuto alle popolazioni colpite. Chi lo desidera, può unire al digiuno una donazione – simbolicamente legata al costo di un pasto – da destinare a tre importanti organizzazioni umanitarie:
Emergency
Banca Etica – IBAN: IT86P0501801600000013333331
Causale: per Gaza
Oppure c/c postale 28426203 intestato a Emergency ONG ETS
Medici Senza Frontiere
IBAN: IT60F0501803200000010102325
Causale: Fondo Emergenze Gaza
Operazione Colomba – Comunità Papa Giovanni XXIII
IBAN: IT04X0306009606100000008036
Causale: 25R016 sostegno HuDA Palestina
Oppure c/c postale n. 12148417
Chi volesse partecipare o avere maggiori informazioni può contattare il numero 348 5634309.
Elenco Digiuno a Staffetta per Gaza aggiornato:
29 luglio Laura P. da Saronno
30 luglio Silvia e Cesare da Saronno
30 luglio Milly da Busto Arsizio
31 luglio Marco da Gerenzano
31 luglio Loredana M. da Senago
31 luglio Stefania da Solaro
1 agosto Edda da Saronno
1 agosto Alessandra da Saronno
1 agosto Isabella da Saronno
2 agosto Pia da Uboldo
2 agosto Silvana da Saronno – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.
3 agosto Claudia e Lucina da Saronno
3 agosto Virginia e Graziella da Saronno
3 agosto Betti e Laura M. da Saronno
3 agosto Marina V. da saronno
4 agosto Roberta e Marco da Gerenzano
4 agosto Alessandra da Garbagnate Milanese
4 agosto Isabella e Jossef da Saronno
4 agosto Federica da Castellanza
4 agosto Graziella da Caronno Pertusella – digiuno ad oltranza ogni giorno dalle 14.00 alle 9.00 del giorno dopo.
5 agosto Maria da Luino
5 agosto Giorgio M. da Saronno
5 agosto Ernesto e Grazia N. da Saronno
5 agosto Marco da Gerenzano
5 agosto Alice C. da Como
5 agosto Agostino da Saronno
6 agosto Alessandra e Claudia da Saronno
7 agosto Elisabetta e Claudia da Saronno
7 agosto Ezia e Alessandro B. da Saronno
7 agosto Jossef da Saronno
8 agosto Laura da Garbagnate Milanese
8 agosto Valentina da Busto Arsizio
8 agosto Alessandra e Edda da Saronno
8 agosto Emiro da Saronno
9 agosto Marco da Gerenzano
9 agosto Fatiha Addi da Saronno
10 agosto Michela da Busto Arsizio
10 agosto Tiziana da Vertemate con Minoprio
10 agosto Marina da Saronno
11 agosto Maria da Varese
11 agosto Pia e Flavio da Uboldo
11 agosto Marco da Gerenzano
11 agosto Brigitte e Jossef da Saronno
12 agosto Claudia e Laura P. da Saronno
12 agosto Marco da Gerenzano
13 agosto Simona M. e Lucina da Saronno
14 agosto Marco da Gerenzano
14 agosto Jossef da Saronno
15 agosto Laura P. e Edda da Saronno
16 agosto Marco da Gerenzano
16 agosto Valentina da Busto Arsizio
17 agosto Ivana da Castellanza
17 agosto Marco da Gerenzano
17 agosto Marina da Saronno
18 agosto Gianbattista da Origgio
18 agosto Pia da Uboldo
18 agosto Marco da Gerenzano
18 agosto Jossef da Saronno
19 agosto Lucina e Laura P. da Saronno
19 agosto Marco da Gerenzano
20 agosto Gianbattista da Origgio
21 agosto Ezia e Jossef da Saronno
21 agosto Gianbattista da Origgio
22 agosto Laura P. e Emiro da Saronno
22 agosto Edda da Saronno
23 agosto Gianbattista da Origgio
24 agosto Marina da Saronno
24 agosto Gianbattista da Origgio
25 agosto Filippo e Pia da Uboldo
25 agosto Gianbattista da Origgio
25 agosto Marco da Gerenzano
25 agosto Jossef da Saronno
26 agosto Laura P. da Saronno
26 agosto Marco da Gerenzano
27 agosto Gianbattista da Origgio
27 agosto Roberto G. da Saronno
28 agosto Elisa e Jossef da Saronno
28 agosto Gianbattista da Origgio
29 agosto Laura P. e Edda da Saronno
30 agosto Marta da Cislago
30 agosto Vanna da Saronno
31 agosto Gianbattista da Origgio
1 settembre Michela da Rovello Porro
1 settembre Lucia da Olgiate Olona
1 settembre Marco da Gerenzano
1 settembre Jossef da Saronno
2 settembre Orsola e Laura P. da Saronno
2 settembre Marco da Gerenzano
3 settembre Simona C. da Saronno
4 settembre Roberta da Gerenzano
4 settembre Jossef da Saronno
5 settembre Laura P. e Elisabetta da Saronno
5 settembre Edda da Saronno
8 settembre Lucia da Olgiate Olona
8 settembre Marco da Gerenzano
8 settembre Jossef da Saronno
9 settembre Laura P. da Saronno
9 settembre Marco da Gerenzano
10 settembre Michela da Busto Arsizio
11 settembre Marco da Gerenzano
11 settembre Jossef da Saronno
12 settembre Laura P. e Marco da Gerenzano
12 settembre Edda da Saronno
13 settembre Marco da Gerenzano
14 settembre Marco da Gerenzano
15 settembre Lucia da Olgiate Olona
15 settembre Marco da Gerenzano
15 settembre Jossef da Saronno
16 settembre Laura P. da Saronno
16 settembre Marco da Gerenzano
17 settembre Susanna M. da Saronno
18 settembre Jossef da Saronno
19 settembre Laura P. e Edda da Saronno
20 settembre Stella e Renato da Limbiate
22 settembre Lucia da Olgiate Olona
22 settembre Marco da Gerenzano
22 settembre Jossef da Saronno
23 settembre Laura P. da Saronno
23 settembre Marco da Gerenzano
25 settembre Jossef da Saronno
26 settembre Laura P. e Edda da Saronno
29 settembre Lucia da Olgiate Olona
29 settembre Marco da Gerenzano
29 settembre Jossef da Saronno
30 settembre Laura P. da Saronno
30 settembre Marco da Gerenzano
1 ottobre Michela da Rovello Porro
2 ottobre Jossef da Saronno
3 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
6 ottobre Marco da Gerenzano
6 ottobre Jossef da Saronno
7 ottobre Laura P. da Saronno
7 ottobre Marco da Gerenzano
9 ottobre Jossef da Saronno
10 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
10 ottobre Michela da Busto Arsizio
10 ottobre Marco da Gerenzano
13 ottobre Jossef da Saronno
13 ottobre Marco da Gerenzano
14 ottobre Laura P. da Saronno
14 ottobre Marco da Gerenzano
16 ottobre Jossef da Saronno
17 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
20 ottobre Marco da Gerenzano
20 ottobre Jossef da Saronno
21 ottobre Laura P. da Saronno
21 ottobre Marco da Gerenzano
23 ottobre Jossef da Saronno
24 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
27 ottobre Marco da Gerenzano
27 ottobre Jossef da Saronno
28 ottobre Laura P. da Saronno
28 ottobre Marco da Gerenzano
30 ottobre Jossef da Saronno
31 ottobre Laura P. e Edda da Saronno
1 novembre Chiara B. da Arconate
2 novembre Thea da Montecchio
3 novembre Jossef da Saronno
4 novembre Laura P. da Saronno
6 novembre Jossef da Saronno
7 novembre Edda e Laura P. da Saronno
10 novembre Jossef da Saronno
11 novembre Laura P. da Saronno
13 novembre Jossef da Saronno
14 novembre Laura P. e Edda da Saronno
17 novembre Jossef da Saronno
18 novembre Laura P. da Saronno
20 novembre Jossef da Saronno
21 novembre Edda e Laura P. da Saronno
24 novembre Jossef da Saronno
25 novembre Laura P. da Saronno
27 novembre Jossef da Saronno
28 novembre Edda e Laura P. da Saronno