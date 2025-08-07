Città

SARONNO – Un weekend indimenticabile all’insegna dello sport e dell’inclusione per Giuseppe Rosafio, atleta saronnese e vicepresidente del Cisv Arcane Varese, che ha preso parte al torneo internazionale di baseball per non vedenti disputato a Manchester. In campo la nazionale inglese, quella pakistana e una selezione italiana composta da giocatori provenienti da diverse squadre del campionato nazionale: proprio gli azzurri hanno conquistato il trofeo, chiudendo la competizione nel segno della sportività e dell’amicizia.

Sabato il torneo si è aperto con un combattutissimo pareggio 9-9 contro il Pakistan, squadra arrivata terza agli ultimi mondiali di Londra. Nella stessa giornata, l’Italia ha battuto con un netto 12-1 l’Inghilterra. Domenica, sotto la pioggia e l’umidità tipiche del clima inglese, è arrivato il successo decisivo: 2-1 ancora contro il Pakistan in una partita corretta e molto tirata.

“È stato emozionante – racconta Rosafio – non solo per i risultati ottenuti sul campo, ma per l’atmosfera che abbiamo vissuto. Siamo stati accolti dal sindaco di Manchester e dall’ambasciatrice del Pakistan: un riconoscimento importante per tutto il movimento del baseball per non vedenti, nato in Italia trent’anni fa e oggi sempre più diffuso nel mondo. Presto si aggiungeranno anche Giappone e Repubblica Ceca”.

Un’esperienza che conferma la forza dello sport come strumento di inclusione e partecipazione, grazie anche ai tanti volontari che donano tempo ed energia per permettere a persone con disabilità visiva di vivere il baseball con passione e competizione.

A livello nazionale, il Cisv Arcane Varese ha concluso il campionato al terzo posto, cedendo il titolo alla Leonessa Brescia. Il prossimo appuntamento per Rosafio e compagni è fissato per sabato 14 settembre a Malnate, con le qualificazioni della Coppa Italia contro Lampi Milano e Thunders Milano.

