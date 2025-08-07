Città

SARONNO – Un intervento importante e molto atteso quello partito alle porte di Saronno, lungo via Iv Novembre ad Uboldo, ex statale 527 Bustese: un cantiere notturno pensato per migliorare la sicurezza stradale e contenere il rumore in una delle arterie più trafficate del paese. I lavori si svolgono in fascia oraria serale e notturna, dalle 21 alle 6, per limitare l’impatto sulla viabilità diurna.

Ancora un episodio di furto con destrezza nella zona centrale di Saronno. Nei giorni scorsi un uomo di 70 anni è stato derubato del portafogli mentre si trovava in strada: qualcuno gli si è affiancato, riuscendo abilmente a sfilarglielo dalla tasca dei pantaloni senza che se ne accorgesse subito. Quando l’anziano ha realizzato l’accaduto, era ormai troppo tardi: il ladro si era già dileguato.

Un colpo durissimo ai traffici di droga nei boschi della zona: è questo il bilancio delle ultime operazioni condotte dai carabinieri della stazione di Mozzate, insieme ai colleghi di Lurago d’Erba e allo “Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria”, impegnati in una maxi operazione che ha portato allo smantellamento di dieci “bivacchi della droga”.

E’ iniziata ieri ufficialmente la stagione 2025-2026 della Caronnese (Eccellenza) ed al via anche capitan Federico Corno, vera bandiera della formazione rossoblù: è alla sia diciottesima annata a Caronno Pertusella.

Progetto Giovani Cantù e Robur Basket Saronno annunciano un nuovo accordo di collaborazione per l’annata sportiva 2025/2026. La società varesina si avvarrà dell’utilizzo in doppio tesseramento dei giocatori dell’Under19 della società di sviluppo del settore giovanile canturino per la partecipazione al campionato di Serie B Interregionale.

