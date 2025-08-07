Città

SARONNO – Venerdì 8 agosto, nel parco di Villa Gianetti a Saronno, andrà in scena lo spettacolo “Canto i Muri Live”, un progetto musicale e performativo ideato dall’artista Chibo, nota per essere salita sul palco del programma comico Zelig. A partire dalle 21:30, la musicista porterà sul palco un’esibizione inedita dove chitarra e voce diventano strumenti per ridare vita alle scritte e alle testimonianze, spesso strampalate e comiche, raccolte sui muri delle città.

Il concept, che unisce comicità, street poetry e cantautorato, nasce dall’idea che ogni muro abbia una voce: Chibo, nome d’arte di Chiara Elisa Boi, è una cantautrice milanese che ha trasformato l’urbanità in ispirazione e l’ironia in cifra stilistic

L’evento è gratuito e si svolgerà anche in caso di maltempo. A partire dalle 18 sarà attiva un’area food & drink, per permettere al pubblico di godersi la serata in un clima conviviale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09