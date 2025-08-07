Lazzate

LAZZATE – “Prosegue il sostegno del Consiglio regionale alle sagre ed eventi tipici della Brianza. Il Pirellone ha infatti patrocinato due iniziative a Lazzate: il Festival del Vino, giunto alla IV edizione, in programma dal 18 al 21 settembre, e la Sagra della Patata, in programma dal 25 al 28 settembre, che festeggia quest’anno la XX edizione” dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, eletto nella provincia di Monza e della Brianza.

“Sono manifestazioni di grande richiamo, che vedono la presenza di numerosi espositori, degustazioni, mercatini, musica in piazza e da sempre uniscono il valore sociale-aggregativo con quello identitario di ricordare le origini contadine delle nostra terra; un vero e proprio punto fermo per i cittadini, grazie all’impegno dei volontari, delle associazioni del territorio, nonché della Giunta Monti” prosegue Corbetta.

“Bene quindi che il Consiglio Regionale della Lombardia abbia concesso il Patrocinio ufficiale e riconosciuto un contributo di 2800 euro a ciascuna delle due manifestazioni lazzatesi per la loro indiscussa vivacità culturale e la capacità di unire giovani e meno giovani” conclude Corbetta.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09