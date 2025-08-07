Comasco

LOMAZZO – Proseguono gli interventi per migliorare la sicurezza stradale a Lomazzo. Il Comune ha comunicato l’installazione di nuovi specchi convessi in punti strategici per agevolare la visibilità:

via del Roccolo ,

via del Monivasco / via del Roccolo ,

via Monte Cervino ,

via Aprica / via Seprio ,

via del Ronco.

Completata inoltre la segnaletica orizzontale in via Seprio, mentre in via Leonardo da Vinci (direzione Turate) sono stati installati divieti di sosta e fermata sulla piazzola, per migliorare la sicurezza e la viabilità.

Infine, in via Don Gnocchi è stato posizionato un paletto per impedire l’elusione del dosso, così da garantire il corretto rispetto dei dispositivi di moderazione della velocità.

L’Amministrazione sottolinea che questi interventi rientrano in un piano più ampio di manutenzione e miglioramento della rete viaria cittadina.

07082025