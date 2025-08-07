Comasco

MOZZATE – Con i portali leggi targhe 25 verbali in una settimana: “Così rendiamo il territorio più sicuro”

Due portali elettronici in funzione da pochi giorni e già 25 sanzioni in una sola settimana: a Mozzate arrivano i primi risultati dei varchi lettura targhe installati sulla Varesina, uno al confine con Carbonate (in via Silvio Pellico) e l’altro verso Cislago (via Matteotti).

Il bilancio, diffuso dal comando della polizia locale, evidenzia la portata dell’operazione: tra i veicoli controllati, due circolavano con assicurazione scaduta, molti altri con la revisione non aggiornata. Spicca anche il caso del furgone sequestrato, che circolava nonostante fosse già stato sottoposto a sequestro: un’operazione che potrebbe portare alla revoca della patente per il conducente.

Il progetto dei portali è stato voluto fortemente dal comando e reso possibile grazie all’immediato supporto economico dell’amministrazione comunale. “Ora possiamo intervenire con tempestività e precisione”. Per il Comune e per la polizia locale si tratta di un investimento che ha già dimostrato la propria efficacia nel garantire maggiore sicurezza stradale.

