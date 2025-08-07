Cronaca

SARONNO – Si è ribaltata finendo ruote all’aria: è quanto accaduto questa mattina, mercoledì 7 agosto, in via Galli a Saronno, dove un’auto si è capovolta dopo un impatto con un autotreno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze – della Croce viola Cesate e della Croce azzurra di Rovellasca – insieme all’automedica da Milano. Attivati anche i vigili del fuoco di Saronno, che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona.

Coinvolte due persone, entrambe ferite non gravemente: uno dei due, il passeggero dell’autovettura è stato trasportato all’ospedale sant’Anna in codice giallo, il secondo anch’egli in codice giallo è stato trasportato all’ospedale di Legnano. L’intervento del personale sanitario ha permesso di prestare le prime cure sul posto. Non risultano altri feriti, ma la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi sanitari e ai vigili del fuoco, sono giunti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, fortemente rallentato.

La circolazione è stata temporaneamente deviata per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo ribaltato. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per la persona a bordo.

L’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità saranno chiarite nelle prossime ore grazie ai rilievi effettuati dal comando della polizia locale.

guarda tutte le foto 8



Auto ribaltata dopo scontro col tir: la fotogallery

