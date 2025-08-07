Cronaca

SARONNO – Due furti in pieno giorno, tra le bancarelle affollate del mercato settimanale: è quanto accaduto ieri, mercoledì 6 agosto, a Saronno, dove almeno due donne sono state derubate del portafoglio mentre facevano la spesa.

Uno degli episodi è stato denunciato pubblicamente dalla figlia di una delle vittime, che ha scritto un appello sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se” nella speranza di ritrovare almeno i documenti della madre: “Buongiorno, questa mattina al mercato hanno rubato il portafoglio di mia mamma in via Carlo Porta. È un portafoglio color oro. Ovviamente sarà vuoto ormai, ma spero lo abbiano gettato magari in qualche angolo. Se fosse ritrovato da qualcuno contiene tutti i documenti (patente, carta d’identità, tesserino sanitario, carta di credito già bloccata)” Nel pomeriggio hanno fatto denuncia dai carabinieri ma la speranza di ritrovare i documenti resta.

Secondo quanto raccolto, non si tratterebbe di un caso isolato: un secondo borseggio è stato segnalato nella stessa mattinata e sempre nella zona del mercato, a conferma che i ladri potrebbero aver approfittato della confusione per colpire più volte.

