SARONNO – Dopo mesi di attesa, è tornata in funzione la scala mobile che collega il binario 1 al sottopassaggio: l’impianto più utilizzato della stazione ferroviaria è nuovamente accessibile ai viaggiatori. Una riattivazione molto attesa, che segna un primo passo concreto nel lungo percorso di ripristino delle infrastrutture della stazione.

L’intervento, durato diversi mesi, si è concluso in questi giorni e ha permesso di rendere di nuovo fruibile il collegamento tra il sottopassaggio e il primo binario, particolarmente importante per chi arriva o parte da Saronno con valigie, passeggini o difficoltà motorie. Rimane invece regolarmente attiva la scala mobile che serve i binari 4 e 5.

Restano tuttavia ancora numerosi disagi: nella stazione centrale è ancora fuori uso la scala mobile per i binari 4 e 5. Secondo quanto indicato nei cartelli informativi, l’impianto Sa-03 per l’accesso ai binari 4 e 5, fermo dal 4 dicembre 2024, dovrebbe essere nuovamente operativo entro il 31 agosto 2025.

Situazione difficile anche a Saronno sud, dove l’ascensore SaS-05 per l’accesso ai binari 3 e 4 è guasto dal 29 maggio 2025. Anche in questo caso la data indicata per il ripristino è il 31 agosto 2025, ma i ritardi accumulati nel corso dei mesi hanno alimentato sfiducia tra i viaggiatori.

